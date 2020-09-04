İranlı diplomattan 'Tahran-Bakü ilişkileri' açıklaması

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Twitter üzerinden Bakü'de iki ülke arasında daha yakın ilişkiler kurulması yönündeki istişare görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu.

Musevi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür görev yerimde bulunmaktayım. Güven mektubumu Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sunana kadar rutin işlermin yanı sıra Bakü’de faaliyet gösteren İranlı kurumları ziyaret ediyor, yöneticileri ile iki ulusu bir araya getirme ve ilişkileri geliştirmedeki rolleri hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz.”

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini yürüten Musevi, Cevad Cihangirzade'nin yerine İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.