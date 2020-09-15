Cumhurbaşkanı Ruhani, Azeri mevkidaşı Aliyev ile görüşecek

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, bugün Bakü'de düzenlediği basın toplantısında, Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi.

Son günlerde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında Musevi, "Bu görüşme çok verimliydi ve samimi bir ortamda yapıldı. Sayın İlham Aliyev'in iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda çok kararlı." dedi.

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakın gelecekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile video konferans aracılığyla görüşeceğini duyurdu.

Büyükelçi Musevi, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu yıl Mart ayında İran'ı ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak bu seyahat salgın nedeniyle gerçekleşmedi. Bu ziyaretin yerine video konferans yoluyla görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir atılım bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

İran tarafının üçlü veya dörtlü formatlarda toplantılar yapmaya çalıştığını kaydeden Musevi, "İran, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin katılımıyla yapılması gereken üçlü toplantının pandemi nedeniyle gerçekleşmedi." açıklamasını yaptı.

Musevi, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin örnek niteliğinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz ve Azerbaycan'a özel bir saygımız var." diye konuştu.

"Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik ilişkilerin düzeyi siyasi ilişkiler düzeyinde değil." ifadesini kullanan Abbas Musevi, karşılıklı ekonomik ilişklerin artması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Büyükelçi Musevi, Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz." dedi.