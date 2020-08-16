İran: Yerli üretim silahları yurt dışına ihraç edeceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün "Savunma Sanayi Günü" münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

İran’ın askeri gücünün ülkeyi savunmak için olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, “Yaklaşımımız aktif caydırıcılıktır ve teröristlere aman verilmediği gibi her türlü tehdide karşı koyacağız. Stratejimiz aktif savunmadır.” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, sözlerine şöyle devam etti:

“Savunma ihtiyacımızın yüzde 90’ından fazlasını kendimiz karşılıyoruz. Hiçbir tehdit veya kıstılama, ülkenin savunma kabiliyetini İran ulusunun elinden alamaz. Bu kapasite ülke halkı ve sanayisine hizmet eder."

'Yurt dışına silah ihraç edeceğiz'

Silah ambargosu kalktığında İran yapımı silahların yurt dışına ihraç edileceğini açıklayan Tuğgeneral Hatemi, “Silah ihtiyacımızı karşılamak için dünyanın kapasitesini de kullanmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşmaya tepki gösteren Tuğgeneral Hatemi, “Çocuk katlili Siyonist Rejim tam anlamıyla kötülük rejimidir ve bulunduğu her yerde kötülükten başka bir şey bırakmamıştır. Bu Filistin'e bir ihanettir ve (Siyonistlerin) bölgeye gelmesini istiyorlarsa bu kötülüğün kendilerini d etkileyeceğini bilmeleri gerekir. İşgal rejimi şimdiye kadar başarılı olamadı ve her alanda hezimete uğramıştır.”

ABD'nin İran karşıtı karar tasarısı planı

Tuğgeneral Hatemi, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmesine ilişkin, “Bu, ABD rejiminin zayıflığının bir işareti. Bu olay Amerikalıların bölgeyi terk etmesi gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın uzay programı

Savunma Bakanlığı'nın uzay faaliyetleri hakkında Tuğgeneral Hatemi, “İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay faaliyetleri kalıcı bir programdır. Bu konuda birkaç aşamadan geçildi ve birkaç aşaması kaldı.” açıklamasını yaptı.

İran'la Çin ve Rusya'dan ortak tatbikat

Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, sözlerinin bir bölümünde de korona dönemi sonrası İran Silahlı Kuvvetleri’nin Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat yapacağını duyurdu.