Stratejik silah üretiminde herhangi bir sorunumuz yok

Bugün İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri Savunma Bakanlığı’nın kazanımlarının sergilendiği fuarı gezdikten sonra komisyon üyeleri ile bir oturum düzenleyen Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, Savunma Bakanlığı'nın ülkenin milli güvenliğini ve savunma gücünü takviye ederek ilerleme doğrultusunda en iyi şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Tuğgeneral Hatemi, "Çeşitli alanlarda güçlü altyapıya sahip olduğumuz için stratejik silah üretim konusunda herhangi bir sorunumuz yok” dedi.

Bunlara ilave oalrak Tuğgeneral Hatemi, "Meclis savunma araştırmaları için özel bir bütçe öngörürse, İran Silahlı Kuvvetlerine yeni teknolojilere erişim ve modern saldırıları önleme konusunda yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.