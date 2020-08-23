Zarif'ten ABD'li yetkililerin nükleer anlaşma tutmu ile ilgili mesaj

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün gece twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Acaba nükleer anlaşmadan çıkan Amerika'nın 2231 sayılı karar çerçevesinde katılımcı olarak bulunma hakkı var mı? diye sordu.

Zarif, 8 Mayıs 2018 tarihinde Amerikan başkanı Trump'ın, 'Amerika bugün itibariyle nükleer anlaşmadan çıkıyor' sözünü hatırlattı.

Bakan Zarif paylaştığı mesajda, aynı tarihte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un nükleer anlaşmadan geri çekildiklerini doğruladığını anlattı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD'nin İran aleyhindeki bildiri taslağını onaylatmada ve de İran'a silah yaptırımını uzatmada ve İran'a Güvenlik Konseyi yaptırımlarını geri getirmede ağır hezimete uğramasına dikkati çekti.

Bunlara ilave olarak Zarif, Amerika'nın 2231 sayılı bildiriden ve nükleer anlaşmadan açık bir şekilde çekilmesiyle, artık hiç bir şekilde bu anlaşmada söz sahibi olamayacağını vurguladı.

Son günlerde BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran’la ilgili silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmişti.

Bunun üzerine Donald Trump yönetimi, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvurmuştu.

Avrupa Birliği, Washington'un adımına tepki olarak, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.