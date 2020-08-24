Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin rutin işi dünyada savaş ve güvensizlik yaratmaktır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün video konferans yöntemi ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında düzenlenen Bakanlar kurulu kabine toplantısına katıldı.

Çeşitli Batı akımlarının yönetmedeki başarısızlığına değinen Devrim Lideri, ABD’nin bu konuda başarısız kalan bir örnek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Adalet, sağlık ve güvenlik gibi insani değerler ABD’de her yerden daha fazla çiğneniyor; Sınıfsal mesafe dehşet verici. Amerika'da aç insanlar ve evsizlerin sayısı dünyanın diğer ülkelerine kıyasla daha yüksek. Ülkedeki başkanlık seçimi kampanyalarında beş Amerikalı çocuktan birinin aç olduğu açıklandı. Amerika’da güvensizlik ve suç oranları daha da yüksek.

Bu iç meselelere ek olarak Suriye, Filistin, Yemen, Irak, Afganistan, Vietnam ve Hiroşima gibi bölgelerde cinayet işleme ve savaş ile güvensizlik yaratma ABD’nin rutin işlerindendir."

İslam Devrimi Lideri, "Amerika’da ülkesini utanç verici durumlara sokan birnin iktidara gelmesi Batı akımlarının ve ütopik modellerinin başarısızlığının bir başka işaretidir." şeklinde konuştu.

Ekonomik direncin artması hükümetin çabalarının odak noktasıdır

Dün video konferans yöntemi ile düzenlenen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin de katıldığı bakanlar kurulu kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik direncin artmasını Yüce Devrim Lideri’nin en önemli talimatlarından biri olarak nitelendirdi.

Ruhani, ekonomik direncin artmasının hükümetin tüm faaliyetlerinin odak noktası olduğunu söyledi.

Dünyadaki diğer ülkeler gibi İran İslam Cumhuriyeti'ni de etkileyen yeni tip koronavirüs salgının yayılmasına değinen Ruhani, “Ülke, salgının patlak vermesinden önce de petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD'nin yaptırımları dahil olmak üzere iki sorunla karşı karşıyaydı” dedi.

Zarif'ten ABD'li yetkililerin nükleer anlaşma tutmu ile ilgili mesaj

İran Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Acaba nükleer anlaşmadan çıkan Amerika'nın 2231 sayılı karar çerçevesinde katılımcı olarak bulunma hakkı var mı? diye sordu.

Zarif, 8 Mayıs 2018 tarihinde Amerikan başkanı Trump'ın, 'Amerika bugün itibariyle nükleer anlaşmadan çıkıyor' sözünü hatırlattı.

Bakan Zarif paylaştığı mesajda, aynı tarihte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un nükleer anlaşmadan geri çekildiklerini doğruladığını anlattı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD'nin İran aleyhindeki bildiri taslağını onaylatmada ve de İran'a silah yaptırımını uzatmada ve İran'a Güvenlik Konseyi yaptırımlarını geri getirmede ağır hezimete uğramasına dikkati çekti.

Bunlara ilave olarak Zarif, Amerika'nın 2231 sayılı bildiriden ve nükleer anlaşmadan açık bir şekilde çekilmesiyle, artık hiç bir şekilde bu anlaşmada söz sahibi olamayacağını vurguladı.

Tahran-Moskova işbirliği güçlendirilmelidir

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Moskova’ya giden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Rusya'nın son zamanlarda İran karşıtı ABD kararına karşı tutumunu takdir eden Tuğgeneral Hatemi, "İki ülkeye karşı devam eden tehditler nedeniyle Tahran ve Moskova arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İran ve Rusya'nın ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, "Tahran ve Moskova, Trump yönetiminin bölgedeki tek taraflılık ve zorbalık politikasına karşı koymaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

İran'dan günlük COVID-19 vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 643'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 113 artarak, 358 bin 905'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 841'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 309 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.