BMGK bir kez daha ABD'nin yalnızlaştığını ortaya koydu

İran’ın MB Temsilciliği tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanının ABD’nin tetik mekanizmasını uygulama talebini incelememe yönündeki açıklamasına ilişkin olarak yapılan açıklamada “BM Güvenlik Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğu, ABD’nin İran üzerindeki yaptırımları geri getirme talebini reddetti” denildi.

Yapılan açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi bir kez daha ABD’nin nükleer anlaşma ve konseyin 2231 sayılı kararında yalnızlaştığını ortaya koydu” ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin, İran ile uluslararası güçler arasındaki nükleer anlaşmada yer alan "anlaşmaya uyulmaması halinde yaptırımların geri getirilmesini" öngören mekanizmayı (snapback) devreye sokma talebini geri çevirmişti.

Donald Trump yönetimi son günlerde Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, İran'a uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası yaptırımları eski haline getirme girişimini desteklemediklerini duyurmuştu.