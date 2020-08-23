İran'dan günlük COVID-19 vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 643'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 113 artarak, 358 bin 905'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 841'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 309 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.