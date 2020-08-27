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27 Ağu 2020 13:04

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 75 ölü

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 75 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram bir gecede 75 kişi öldürdü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, Borno eyaletine bağlı Maiduguri'de düzenlenen paydaşlar programına katıldı.

Ndume, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü  Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde bir gecede 75 yaşlıyı öldürdüğünü kaydetti.

Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle Gwoza halkının tehlikede olduğunu işaret eden Ndume, "Ben bir senatör olarak bile, Gwoza'ya hala gidemiyorum çünkü güvenli değil. Saldırılar nedeniyle her gün insan ölüyor. Güvenlik güvenlik görevlilerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ancak durum çok büyük. Burada her gün insan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1888746

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