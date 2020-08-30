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30 Ağu 2020 13:28

Nijerya güçleri yine matem merasimine saldırdı

Nijerya güçleri yine matem merasimine saldırdı

Nijerya güçleri, ülkenin Kadoona kentinde düzenlenen Aşura matem merasimine katılan Müslümanlara saldırdı.

Al Alam'ın haberine göre, Nijerya güçleri, Nijerya güçleri, ülkenin Kadoona kentinde düzenlenen Aşura matem merasimine katılan Müslümanlara saldırdı.

Saldırı sonucu 3 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nijerya güçleri, Muharrem ayının başlangıcından bu yana matem törenlerine acımasızca baskın düzenliyor.

Nijerya güvenlik güçlerinin 2015 yılında Zaria kentinde matem merasimine katılan Müslümanlara saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. 

News Code 1888796

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