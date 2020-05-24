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24 May 2020 21:20

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 35 ölü

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 35 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 35 örgüt üyesi öldürüldü.

TRT Haber'e göre, Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Eneche, operasyonda 35 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 7 örgüt üyesinin teslim olduğunu aktaran Eneche, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Eneche, sene başından bu yana toplam 621 teröristin hükümete teslim olduğunu, bunların rehabilitasyon programında bulunduğunu kaydetti.

Ülkede geçen ay, ordunun Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 350 terörist öldürülmüştü.

News Code 1886697

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