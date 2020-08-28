Libya ile ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Halid Meşri, dün Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.