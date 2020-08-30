İran genelinde Aşura matem törenleri devam ediyor

Koronavirüs salgına rağmen İran'da Kerbela şehitleri için her yıl düzenlenen matem törenleri devam ediyor.

Ehlibeyt ve Hz.İmam Hüseyin'e (a.s) sevgi ve aşkla bağlı olan binlerce vatandaş ülke çapında düzenlenen törenlere maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek katıldı.

Aşura günü öğle namazı da yoğun kalabalığa rağmen başkent Tahran’ın yanı sıra ülke genelinde eda edildi.

Aşura gününde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar ise hastanelere akın etti.

Tasua ve Aşura Günü'nde Ehlibeyt aşıkları büyük bir istekle kan bağışında bulunuyor. Bunun için başlatılan "Kan Bağışı" adlı kampanya Safer ayının sonuna kadar devam edecek.

Bu gece ülke genelinde Şam'ı Gariban (Kimsesizlerin Gecesi) merasimi yapılacak. Bu tören, Kerbela kıyamında Ehlibeyt'in çektiği musibetleri ve Aşura günü öğleden sonra kadınlar ve çocukların esir alınarak, kimsesizliği ve çaresizliklerini anımsatıyor.