Hamas, BAE'nin İsrail uçağını karşılamasını 'ihanet' olarak niteledi

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail uçağını karşılamasını ihanet olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e ait uçağın, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'de karşılanması Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu durum Filistin mücadelesine ve direnişine ihanettir." denildi.

"Abu Dabi yöneticileri, Siyonist oluşumla bir utanç anlaşması yaparak normalleşme suçunu sürdürmekte ısrarcı davranıyor." ifadelerine yer verilen açılamada, bu ziyaretin Filistin halkını sırtından vurmak, işgali kökleştirmek ve Filistin direnişine ihanet etmek olduğu vurgulandı.

BAE yöneticilerinin normalleşme ısrarı tarihin yönünü değiştirmeyeceği, halkların bilincinde işgalin varlığını ve kabulünü oluşturmayacağı belirtilen açıklamada, Abu Dabi yöneticilerinden "çirkin" olarak nitelendirilen normalleşme anlaşmasından geri çekilmeleri çağrısında bulunuldu.

Bugün, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak Siyonisst ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.