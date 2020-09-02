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2 Eyl 2020 09:31

Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ambargonun kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."

ABD'nin Kıbrıs’ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa’nın Ada’da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888867

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