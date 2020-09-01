  1. Türkiye
1 Eyl 2020 15:05

IŞİD’in sözde Türkiye Emiri tutuklandı

IŞİD’in sözde Türkiye Emiri tutuklandı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'in sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IŞİD'in sözde Türkiye emirinin, önemli planlarla yakalandığı bilgisini verdi.

IŞİD'in yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu belirten Soylu, evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konulduğu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Elde edilen bilgilere göre gerek Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews

News Code 1888856

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