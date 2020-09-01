IŞİD’in sözde Türkiye Emiri tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IŞİD'in sözde Türkiye emirinin, önemli planlarla yakalandığı bilgisini verdi.

IŞİD'in yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu belirten Soylu, evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konulduğu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Elde edilen bilgilere göre gerek Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews