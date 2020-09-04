Hamas'tan Bahreyn ile Suudi Arabistan'a tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, BAE'ye, İsrail'le normalleşme anlaşması konusunda yardımcı olan Bahreyn ile Suudi Arabistan'ın tutumunu eleştirdi.

Kasım, "Bazı ülkelerin, BAE'ye, İsrail'le normalleşme anlaşması konusunda yardımcı olması, Tel Aviv rejiminin bölgedeki yayılmacı politikalarını hayata geçirmesine katkı sağlıyor.

Tüm ülkelerin BAE'nin normalleşme anlaşmasını yapmasını engellemeye çalışmaları gerekirdi, Filistin halkının haklarına saldırı konusunda ona yardım etmeleri değil. Çünkü bu anlaşma, işgal güçlerini daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü, bölgedeki normalleşme sürecine katkıda bulunan ülkelere, kendi ulusal çıkarlarıyla ters düşen ve Arapların güvenliğine zarar veren bu tavırlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve Bahreyn yönetimi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.

AA