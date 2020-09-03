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3 Eyl 2020 10:20

Zarif, ABD'nin UCM Başsavcısına yaptırım kararına tepki gösterdi

Zarif, ABD'nin UCM Başsavcısına yaptırım kararına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Yaptırım Kararına tepki göstererek, "ABD’nin öfkesi korkusundan teslim olmak, sadece onun iştahını arttırır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Yaptırım Kararı aldı. Bu bireylerle başlayan, daha sonra küçük, orta ve büyük güçleri hedef alan ve şimdi uluslararası karakterleri içeren bir eylemdi” ifadesini kullandı.

Zarif’in paylaşımında ayrıca, “Bu sonsuz çılgınlığı durdurmanın tek yolu, ABD’nin isteğine boyun eğmemektir. ABD’nin öfkesi korkusundan teslim olmak, sadece onun iştahını arttırır” denildi.

News Code 1888891

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