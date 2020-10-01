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1 Eki 2020 16:13

Suudi savaş uçakları Yemen'in Sana vilayetini bombaladı

Suudi savaş uçakları Yemen'in Sana vilayetini bombaladı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları yeni düzenlediği operasyonda Yemen'in başkenti Sana'yı bombaladı.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen’in farklı bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Suudi savaş uçaklarının Yemen’in başkenti Sana’ya yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sana’nın ‘Hemedan’ bölgesindeki konutların en çok saldırılara maruz kaldığını öğrenildi.

Buna ilaveten al-Bayda ve Cevf vilayetleri de Suudi savaş uçakları tarafından bombalandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.

News Code 1889501

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