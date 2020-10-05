Eski Yemen rejiminin İsrail'le ilişkisine dair belgeler ortaya çıktı

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bazı belgeler sunarak eski Yemen rejiminin Siyonist Rejim’le ilişkisinin ve Tel Aviv’in Yemen’e müdahalesini ortaya koydu.

Eski Yemen rejiminin ulusal güvenlik kurumu tarafından yayınlanan bu belgelerden biri, İsrail Dışişleri Bakan Danışmanı Bruce Kaşdan’ın 2007’de Sana’ya yaptığı iki günlük ziyaretini ve eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e yakın güvenlik kuvvetleri komutanlarıyla görüştüğünü gösteriyor.

Söz konusu belgede, Siyonist yetkilinin ziyareti sırasında Yemenli yetkililer ile Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nın güvenliği, tarım, turizm ve ticaret alanında işbirliğinin yanı sıra İsrail ürünlerinin Yemen pazarlarına girişinin ele alındığı belirtiliyor.

Seri ayrıca son yıllarda BAE'nin İsrail ile ilgili rolünü gösteren belge hakkında da bilgi verdi.

Seri, "BAE'nin Sana'daki Büyükelçiliği tarafından yayınlanan bu belgede, 'Tel Aviv ve Yemen arasındaki ilişkileri normalleştirme çabası doğrultusunda Siyonsit bir heyet Sana’ya gelerek eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ve Yemenli diğer yetkililerle görüşmüştü' ifadesi yer alıyor." diye konuştu.

Yahya Seri, eski Yemen rejiminin gitgide Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirmeye ve ona zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, İsrail'in Yemen’e askeri müdahalesini kanıtlayan bazı belgelerin de ortaya çıktığını ancak başka bir zamanda açıklanacağını bildirdi.