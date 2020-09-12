İran: Bahreyn rejimi Filistin davasını ABD seçimlerine feda etti

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada Bahreyn rejiminin Siyonist rejim ile normalleşme kararını şiddetle kınayarak, Bahreyn rejiminin Filistin davasını ABD seçimlerine feda edip utanç verici bir eylemle Siyonist Rejim’e sığındığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kuşkusuz masum Filistin halkı ve dünyadaki özgürlüksever Müslümanlar İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini asla kabul etmeyecek ve bu utanç verici eylem sonsuza kadar hafızalara kazınacaktır.

Bahreyn rejimi halkından meşruiyet kazanmak yerine, maalesef onlara sırtını döndü ve Filistin davasını ABD seçimlerine feda ederek utanç verici bir eylemle Siyonist Rejim’e sığındı.

Bahreyn yöneticileri bundan sonra bölge ve İslam dünyasında şiddet, cinayet, savaş ve suikast eylemleri ile kan dökülmesinin kaynağı olan ve her zaman güvenliği tehdit eden Siyonist Rejim'in suç ortağı olacaktır.

Elbette ki Bahreyn rejiminin bu eylemi, Filistin'ın masum halkı, Müslümanlar ve dünyanın özgür milletlerinin öfke ve nefretini artacaktır."

Açıklamada ayrıca, Bahreyn rejiminin Siyonist Rejimin bölgede herhangi bir güvensizlik yaratması durumunda bunun sonuçlarından sorumlu tutulacağı konusunda uyarıldı.