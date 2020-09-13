Bahreyn Şiileri Lideri'nden Manama-Tel Aviv anlaşmasına tepki

Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Manama-Tel Aviv normalleşme anlaşması yapmasına tepki gösterdi.

Normalleşme kararını “uğursuz bir eylem” olarak nitelendiren Şeyh İsa Kasım, bunun kötü sonuçları huhusunda uyarıda bulundu.

Şeyh İsa Kasım'ın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanla ilişkileri normalleştirmeye çalışan Arap rejimleri, bunun Allah'ın ve ümmetin iradesine aykırı olduğunu, ABD ve İsrail'in isteğine boyun eğmek anlamına geldiğini iyi biliyorlar. Aynı zamanda İsrail ve ABD düşmanlığı ve ümmet için büyük zarar oluşturduğunun farkındadırlar.

Bu rejimler vatandaşları için adalet istemiyor ve hükümetin tüm ayrıcalıklarıyla egemenliğini sürdürmke istiyor. Milletlere daha fazla hakim olma ve baskı kullanma yolunu ümmetin çıkarlarına aykırı olan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e itaatta buluyorlar."



Müslümanların devletlerinin politikalarını izlemesi gerektiğine vurgu yapan Şeyh İsa Kasım’ın bildirisinde, “Dün BAE, bugün Bahreyn ve yarın üçüncü ve dördüncü ülkeler normalleşme bataklığına saplanacak. Bunun nedeni, yöneticiler ile halk arasındaki büyük uçurumdur. Rejimler ruhsal çöküntü nedeniyle hezimete uğramıştır ve bunu milletlerine dayatmak istiyorlar. Onlar ise rejimlerinin isteğine karşı direnmelidir." denildi.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.