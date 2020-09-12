İranlı yetkiliden Manama-Tel Aviv anlaşmasına sert tepki

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter hesabından Siyonist Rejim ile Bahreyn arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, bu kararı "İslam davasına ve Filistinlilere büyük bir ihanet" olarak nitelendirdi.

Bahreyn ve BAE liderlerine seslenen Emir Abdullahiyan, "Bahreyn ve BAE'nin tedbirsiz liderleri Siyonist Planların önünü açmamalı. Zor günleri düşünün ve tarihten ibret alın.Yarın geç olacak. ABD'nin cankurtaran halatı yıllardır çürümüş durumda." ifadelerinde bulundu.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.