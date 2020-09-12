Yemen Ensarullah Hareketi'nden İsrail-Bahreyn anlaşmasına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi, Bahreyn ile İsrail'in normalleşme anlaşması yapmasına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Ensarullah tarafından yayınlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Bahreyn ile Siyonist Rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesi asla tuhaf değil, çünkü Bahreyn rejimi ABD'nin vesayeti altındadır.

Siyonist düşmanla ilişkilerini normalleştirme yönünde hareket eden rejimler, halklarını temsil etmiyor ve bir gün ihanetlerinin bedelini ağır şekilde ödeyeceklerdir.

Hain rejimler daha önce Filistin davasına gizlice ihanet ediyorlardı. Bugün ise herkesin gözü önünde yapıyor. Özgür milletler ümmetin saygınlığını geri kazanmak ve kutsal mekanları özgürleştirmek için ayağa kalkacaktır.”

Ensarullah Hareketi, El Halife rejimiyle mücadele ve bu hain rejimden kurtulma konusunda Bahreyn halkına verdiği desteği yineledi.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.