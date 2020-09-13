Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani, ABD'nin İran'ın kredi talebine karşı çıkmasını eleştirdi

Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkına hitap ederek, "İnsanlarımız çalışmaya ara vermenin ve işletmeleri kapatmanın halkı sağlığı için iyi bir yönetem olmadığını bilmeli. Kimse halk sağlığı için marketleri kapatın ya da çocukların sağlığı için okulları ve üniversiteleri kapatın dememeli. Bunlar korona ile mücadele konusunda iyi bir yöntem değil." dedi.

Ruhani sözlerine şöye devam etti:

"Düşmanlar İran'ın yaptırım altında olmasına rağmen marketlerin açık olmasına, halkın matem töreni düzenlemesine, camilerin ibadete açık olmasına, hastanelerin hizmet sunmasına ve ilaç sıkıntısı yaşanmamasına kızıyor."

Ruhani, İran’ın Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 5 milyar dolarlık kredi istediğini belirterek, ABD yönetiminin buna karşı çıktığını söyledi.

İran: Bahreyn rejimi Filistin davasını ABD seçimlerine feda etti

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada Bahreyn rejiminin Siyonist rejim ile normalleşme kararını şiddetle kınayarak, Bahreyn rejiminin Filistin davasını ABD seçimlerine feda edip utanç verici bir eylemle Siyonist Rejim’e sığındığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kuşkusuz masum Filistin halkı ve dünyadaki özgürlüksever Müslümanlar İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini asla kabul etmeyecek ve bu utanç verici eylem sonsuza kadar hafızalara kazınacaktır.

Bahreyn rejimi halkından meşruiyet kazanmak yerine, maalesef onlara sırtını döndü ve Filistin davasını ABD seçimlerine feda ederek utanç verici bir eylemle Siyonist Rejim’e sığındı."

Bahreyn'in cellat yöneticileri "acı verici intikamı" beklesin

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan Bahreyn yönetiminin kararı "ihanet" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD'nin baskıları doğrultusunda kendi halkının iradesini hiçe sayarak Siyonist Rejim ile anlaşmaya vardığına dikkat çekildi.

Söz konusu anlaşmanın her türlü meşruiyetten yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu ihanetin sorumluları, İslam ümmetinin kutsal öfkesi ve sert intikamının hedefi olacaktır. Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve Bahreyn'in Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." ifadeleri kullanıldı.

İran, Doha'daki Afganistan barış görüşmelerini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganlararası görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Doha'daki Afganistan barış görüşmelerini olumlu karşılayan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "İran olarak barış görüşmelerinde dış müdahale olmadan Afganlar arasında kapsamlı bir uzlaşının sağlanmasını ve Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın yanı sıra bölgede güvenliğin inşası için istenen sonuçlara varılmasını umuyoruz." belirtildi.

İslam Devrimi karşıtı teröristlerin IKBY'deki karargahını vurduk

Devrim Muhafıları Ordusu, İslam Devrimi karşıtı bir terör örgütünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) karargahının vurulduğunu bildirdi.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı operasyon yardımcısı General Halilzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Amerikalıların, son yıllarda ülkenin kuzeybatı sınırındaki terörist grupların tamamen yok edilmesinden hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Geçtiğimiz yıldan beri emperyalist güçler farklı şekillerle ülkemizin sınırlarında güvensizlik yaratmaya çalışıyor" dedi.

İran'da iyileşenlerin sayısı 344 bin 516'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 116 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 23 bin 029'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2139 artarak, 399 bin 940'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 768'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 344 bin 516 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.