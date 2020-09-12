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12 Eyl 2020 09:58

Hamas'tan Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına sert tepki

Hamas'tan Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına sert tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına sert tepki gösterti.

Arap medyasında yer alan habere göre, Hamas, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını "Filistin davasını tasfiye eden Yüzyılın Anlaşmasının maddelerinin uygulanmasında ısrar etmek" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Normalleşme süreci bu devletleri halkımıza karşı bir saldırı olan Yüzyılın Anlaşmasına ortak yapar." ifadelerini kullandı.

Kasım, "Normalleşme anlaşması, Filistin davasını tasfiye eden Yüzyılın Anlaşmasının maddelerinin uygulanmasında ısrar etmektir." diye konuştu.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

News Code 1889074

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