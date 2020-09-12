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12 Eyl 2020 21:15

İran Devrim Muhafızları Ordusu:

Bahreyn'in cellat yöneticileri "acı verici intikamı" beklesin

Bahreyn'in cellat yöneticileri "acı verici intikamı" beklesin

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin, "Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve bu ülkenin Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan Bahreyn yönetiminin kararı "ihanet" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD'nin baskıları doğrultusunda kendi halkının iradesini hiçe sayarak Siyonist Rejim ile anlaşmaya vardığına dikkat çekildi.

Söz konusu anlaşmanın her türlü meşruiyetten yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu ihanetin sorumluları, İslam ümmetinin kutsal öfkesi ve sert intikamının hedefi olacaktır. Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve Bahreyn'in Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bahreyn yönetimine stratejik Fars Körfezi ve Umman Denizi'ni İsrail'in nüfuzuna açmama uyarısında da bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından Siyonist Rejim ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

News Code 1889094

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