İranlı yetkili Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasını kınadı

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, yayınladığı bir yazılı açıklamada Bahreyn’in Sİyonist Rejim ile normalleşme anlaşmasını kınadı.

Velayeti’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İslam’ın düşmanları ve münafikler bir kez daha yüzlerinden maskeyı çıkarıp hilekarlıkla ihanetlerini tüm dünyaya haykırdı.

Siyonist lobiye hizmet etmek ve ABD başkanlık seçimleri öncesinde onların oylarını kazanmak ve İsrail başbakanını kurtarmak için son yıllarda başta Batı Asya olmak üzere uluslararası düzeyde sürekli yenilgiler yaşayan Amerikalı stratejistlerin bölgedeki zorba yöneticilerle ilişkileri normalleştirmekten başka amaçları yoktur.

Al Halife rejiminin utanç verici eylemi ve Yüzyılın Anlaşmasını gerçekleştirme ve Filistin davasına ihanet etme ısrarı binlerce masum Müslümanı öldüren büyük şeytan ABD’nin boş vaatlerine inanan Bahreyn hükümdarlarının yanı sıra BAE'nin düşüncesizliğini gösteriyor.

Bu utanç verici eylemin, ölgedeki bazı gerici yöneticilerin ikiyüzlülüğünü, kukla devletlerinin gerçek niyetlerini, Müslüman milletlerin uyanıklığını ve İslami akımların birlik ve bütünlüğü ortaya koyacağı açıktır."

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti ayrıca, tüm Müslüman milletleri ve devletleri böyle eylemleri kınayarak Filistin davasının nihai zaferi ve Siyonist Rejimin çöküşü için çaba göstermeye çağırdı.