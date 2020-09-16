Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Azeri mevkidaşı Aliyev ile görüşecek

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakın gelecekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile video konferans aracılığyla görüşeceğini duyurdu.

Büyükelçi Musevi, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu yıl Mart ayında İran'ı ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak bu seyahat salgın nedeniyle gerçekleşmedi. Bu ziyaretin yerine video konferans yoluyla görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir atılım bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkiliden Tahran-Bağdat ilişkilerinin önemine vurgu

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'da bulunan eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile görüştü.

İkili görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Velayeti, "Batı Asya bölgesi, İran ile Irak arasındaki kardeşçe, yakın ve iyi komşuluk ilişkilerinden etkilenmektedir." dedi.

Velayeti, "Umarım Iraklı siyasetçiler Başbakan Mustafa el-Kazımi liderliğindeki yeni hükümetle Irak ve bölgedeki sorunların çözümü konusunda büyük adımlar atabilirler." ifadesini kullandı.

İran ve Azerbaycan arasında yeni bir köprü inşa edilecek

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ve Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Quluzade video konferansı aracılığıyla görüştüler.

IRNA'nın haberine göre İslami, video konferans görüşmesinde, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin, iki ülke halkları ve devletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini genişletmek için ciddi ve kararlı iradesine atıfta bulunarak, "İki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirlikleri daha da yakınlaştırmak için çaba göstermeliyiz'' dedi.

Söz konusu görüşmenin sonunda, taraflar ayrıca Astara Çayı Nehri, Astara Demiryolu Terminali ve Reşt-Astara demiryolu üzerinde bir köprünün inşası ile ilgili bazı konuları görüştüler.

İran'da 349 bin 984 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2705 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 453'e, vaka sayısının da 407 bin 353'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 349 bin 984'e ulaştığı bilgisini verdi.