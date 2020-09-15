İran ve Azerbaycan arasında yeni bir köprü inşa edilecek

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ve Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Quluzade video konferansı aracılığıyla görüştüler.

IRNA'nın haberine göre İslami, video konferans görüşmesinde, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin, iki ülke halkları ve devletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini genişletmek için ciddi ve kararlı iradesine atıfta bulunarak, "İki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirlikleri daha da yakınlaştırmak için çaba göstermeliyiz'' dedi.

Bakan İslami, Tahran ve Bakü arasındaki işbirliğinin artmasının kesinlikle iki ülkenin çıkarları doğrultusunda olduğunu belirterek, iki tarafın kuzey-güney koridoru da dahil olmak üzere özellikle ulaştırma ve transit işbirliği alanında iki ülkenin iktisadi ve ticari kalkınması yönünde işbirliğini artıracağını umduğunu ifade etti.

Azeri Bakan da koronavirüsün zor şartlarında yeni teknolojilerin insanlığın yardımına koşması ve iki ülke arasındaki işbirliğinin kesilmesini engellemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ''Liderlerimizin iradesi doğrultusunda, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran iki ülke halkı ve hükümeti arasındaki iyi, kardeşçe ve dostane ilişkileri güçlendirmek için çaba göstermeliyiz'' ifadelerinde bulundu.

Söz konusu görüşmenin sonunda, taraflar ayrıca Astara Çayı Nehri, Astara Demiryolu Terminali ve Reşt-Astara demiryolu üzerinde bir köprünün inşası ile ilgili bazı konuları görüştüler.