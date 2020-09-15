İran'da 349 bin 984 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2705 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 453'e, vaka sayısının da 407 bin 353'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 349 bin 984'e ulaştığı bilgisini verdi.