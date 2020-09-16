İran'ın Ankara Büyükelçisi İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü bildirdi.

Büyükelçinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece İran’ın seçkin şahsiyetlerinden bir grupla ülkemin Başkonsolosluğunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nu ağırladık.

İstanbul’daki temsilciliğimizin tarihi binası, Sayın Belediye Başkanını etkilemiş olacak ki, kendileri İstanbul’da İran’ın diplomatik varlığını gösteren tarihi belge ve fotoğrafların yakın zamanda Belediye işbirliği ile sergilenmesini önermişlerdir."