Büyükelçi Ferazmend: Mevlana, İran ile Türkiye'nin ortak sembolüdür

AA'da yer alan habere göre, Hazret-i Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri münasebetiyle Konya'da bulunan Farazmand, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Konya'da bulunduğunu dile getiren Ferazmend, "Bu günlerde Mevlana Türbesi etrafındaki İranlı turistlerin yoğunluğu dikkati çekiyor. İranlıları buraya cezbeden faktör, Mevlana ve iki ülke arasındaki ortak kültürdür. Mevlana, İran ile Türkiye'nin ortak bir semboldür." dedi.

İranlıların, komşusu olması dolayısıyla Türkiye'nin şehirlerini gezmeye ve iş birliği konularında fikir alış verinde bulunmaya çalıştığını belirten Ferazmend, şöyle devam etti:

"Selçuk Üniversitesi'nde 200 İranlı öğrenim görüyor. Bu üniversitedeki Mevlana Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret ettim. Bazı iş birliği konularında görüş alış verişinde bulunduk. Toplantıda, İran'da Farsça, ilahiyat ve tarih bölümlerinde okuyacak belirli sayıda Türk öğrencisine burs verilmesi, Türkiye'deki İranlı öğrencilerin sorunları ve Türkiye üniversitelerinin İran yüksek öğrenim sistemindeki sıralamaları gibi konular ele alındı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile İran'ın sınır illerinin yanı sıra merkezi kentlerin ilişkilerini arttırma konusunu görüştük."

Ferazmend, "Her yıl Şeb-i Arus Programı başlamadan birkaç ay önce, Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bu kente ziyaret edecek İran vatandaşları ve sanatçılarına yardımcı olunması konusunda bir araya gelme kararı aldık." diye ekledi.