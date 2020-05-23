İran'ın Ankara Büyükelçisi, VP lideri Perinçek ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede bölgedeki konular ve Filistin meselesi değerlendirildi.

ABD tarafından İran'a karşı uygulanan yaptırımların da ele alındığı görüşemde Vatan Partisi Genel Başkanı, bunun yanlış olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ferazmand bundan önceki gün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkan yardımcısı Hasan Bitmez ile Dünya Kudüs Günü münasibetiyle bir video konferans görüşmesi yapmıştı.