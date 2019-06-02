İran-Türkiye ticaretinde yeni gelişme

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmand, ABD’nin yaptırımlarına karşı Tahran-Ankara ticari ilişkilerinin devam etmesi için mali bir mekanizma kuracaklarını belirtti.

ABD yaptırımlarının ardından İran-Türkiye ticari ilişkilerinin devam etmesi konusunda bazı teknik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ferazmand, takas sistemi, yerel parayla ticaret ve ortak banka kurulması gibi mekanizmaların düşünüldüğünü söyledi.

Türkiye'ye gaz ihracatına değinen Ferazmand, bu konuda daha fazla gelişime ve yeni bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ferazmend, ulusal para birimleri bazında ticaret yapmak için bir takas sisteminin kurulabileceğini vurgulayarak, iki ülkenin ortak bir banka kurmak istediklerini açıkladı.

İranlı Büyükelçi, ikili ticari ilişkileri desteklemenin ülkelerin doğal hakları olduğunu ve bu konuda herhangi bir yasadışı işlem yapılmadığını kaydetti.

Ferazmand, Ankara-Washington hattında S-400 tartışmasının devam etmesine dikkati çekerek, “ABD hiçbir zaman Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını kabul etmeyecektir” dedi.