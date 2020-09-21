Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu

Bir Yunan gazetesi, tam da Doğu Akdeniz'deki gerginliğin tırmandığı bugünlerde, çirkin ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Gazetenin manşeti hakaretin de ötesinde küfürden ibaretti.

"Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Yunan gazetesi ile ilgili hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Gazetenin sahibi, iki yazı işleri müdürü ve yayın yönetmenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan dava açılması istendi.

Dilekçede Erdoğan'ın neden hedef seçildiği şu sözlerle anlatıldı:

"Bu ifadeler dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çirkin manşetle ilgili re'sen soruşturma başlattı. Yunan gazetesinin sahibi ile birlikte 3 elemanı hakkında kamu davası açılacak.

Kaynak: TRT Haber