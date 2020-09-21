'İran dünya güçlerine karşı tek başına savaştı'

Tahran’daki İslam Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi’nde İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile çok sayıda askeri komutanın katılımı ile 'Kutsal Savunma Haftası'nı anma töreni başladı. Bu törende 8 yıllık İran-Irak savaşında fedakarlık gösteren bir miloyn emekli asker ve gazi anıldı.

Söz konusu törene İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de video konferans yöntemi ile iştirak etti. Devrim Lideri, Kutsal Savunma Haftası'nın başlangıç yıldönümü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Devrim Lideri, emekli askerler ve gazileri anmanın milli bir görev olduğunu belirterek, onların hayatlarından, ailelerinden ve geleceklerinden vazgeçerek, ülkeyi, devrimi ve İslam'ı savunmak için canlarını bile feda ettiklerini söyledi.

ABD gibilerin İslam Devrimi'nden büyük darbe yediği için Saddam’ı (savaş için) kiraladığını anlatan Ayetullah Hamanei, “Bazıları bölgede din ve İslam temelli yeni bir kimliğin ortaya çıkmasından endişe duyduğu için İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar. Yani ABD tek başına değildi. O dönemde Sovyetler Birliği, NATO, Batı Avrupa ve hatta Doğu Avrupa ülkeleri da bize karşıydılar." ifadelerinde bulundu.

'Daha sonra ortaya çıkan belgeler, ABD'nin savaş öncesi Saddam ile anlaşmaları olduğunu gösterdi.'

Devrm Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Daha sonra ortaya çıkan belgeler, ABD'nin savaş öncesi Saddam ile anlaşmaları olduğunu gösterdi. Savaş sırasında Saddam ve Baas güçlerine düzenli olarak yüksek maliyetli silahlar ve istihbarat malzemeleri geliyordu. Askeri konvoylar sürekli olarak BAE limanlarına yanaşarak her gün Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak'a giderek bu malzemeleri Saddam güçlerine teslim ediyordu."

Devrim sonrası İran’ın askeri ekipman açıdan yeterli imkanlara sahip omadığını söyleyen Devrim Lideri, bunun düşmanları saldırıya cesaretlendirdiğini, fakat İmam Humeyini’nin (ra) savaş krizini tedbirli bir şekilde yönettiğini kaydederek, "İmam Humeyni bunun iki komşu arasında yaşanan normal bir çatışma olmadığını başından beri anlamıştı. Bu savaştaki asıl düşmanın kim olduğunu ve Saddam'ın sadece bir araç olduğunu anlamıştı. İmam Humeyni savaş hakkındaki konuşmlarında savaşın arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği olduğunu anlatıyordu." açıklamalarında bulundu.

'Düşman İslam Cumhuriyeti'ni devirmek için savaş başlattı'

İslam Devrimi Lideri, "Düşman, İslam Cumhuriyeti’ni devirmek ve kendilerine bağlı zayıf bir hükümet kurmak ve ülkemize egemenliğini sürdürmek amacıyla savaş başlattı, ancak düşman yenildi. Bu önemli bir konudur. Bazıları İran’ın savaşı kazanıp kazanmadığı konusunda şüphe yaratmaya çalışıyor. İslam Cumhuriyeti'nin dayatılan savaşta elde ettiği zafer güneş kadar parlaktır." diye konuştu.

Kutsal Savunma'nın Batı'nın gerçek yüzünü gösterdiğini anlatan Devrim Lideri, "Tabii ki geçmişte de Batı devletlerinin ihanet ve düşmanlığını görmüştük. Örneğin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler ülke güneyinde kötülük yapmıştı." dedi.

İran ulusunun savaşta muhteşem bir zafer kazandığını belirten İslam Devrim Lideri, “Düşmanlar ülkenin bir karış toprağını bile koparamadılar. Devrimi ve İslami düzeni bir adım geri attıramadılar. Savaştan sonra devrim öncesine göre çok daha güçlendik." değerlendirmesinde bulundu.

'İran dünya güçlerine karşı tek başına savaştı'

Devrim Lideri, "İran İslam Cumhuriyeti Kutsal Savunma'da dünya güçlerine karşı tek başına savaştı.Kutsal Savunma’nın İran’ın ulusal kimliğinin bir parçası oldu." şeklinde konuştu.

'Kutsal Savunma, insan sermayesi kazanımlarını arttırdı'

Ayetullah Hamanei, "Kutsal Savunma, insan sermayesi kazanımlarını da arttırdı. Kutsal Savunma’da bulunan sayısız insanlarımız savaş sonrası çeşitli alanlarda hizmetlerini sürdürdü. Bunlardan örnek biri bölgede diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren sevgili şehidimiz General Süleymani'dir." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma döneminde gönüllü halkın savaşa katılımı için yeni bir model oluşturulduğunu ifade ederek, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olan savaş dönemindeki seferberlik modelinin günümüzde de kullanılması gerektiğini vurguladı.

Erbain Yürüyüşü Etkinliği

İslam Devrimi Lideri, Erbain Yürüyüşü hakkında vatandaşların Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararlarına uyması gerektiğine vurgu yaparak, İran halkına evde kalıp dua etmesini tavsiye etti.