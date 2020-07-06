Düşmanın yeteneklerine göre askeri teçhizat üretiyoruz

İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, Ilyushin uçuş simülatörünün tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, ordu hava kuvvetlerinin ülkenin savunma gücünü arttırma yönündeki çabalarına değindi.

Tuğgeneral Dadres, “Biz günümüzde hava kuvvetlerinde hem irade hem de uzmanlık görüyoruz. İran Ordusu Hava Kuvvetleri modern savaşları göz önünde bulundurarak ilerliyor ve tehditlere kaşılık verebilme kabiliyetine sahiptir” ifadelerinde bulundu.

Ilyushin uçuş simülatörünün üretimini "büyük bir iş" olarak nitelendiren Tuğgeneral Dadres, “Hava kuvvetleri İslam dünyasında kimsenin yapamadığı Jet motoru dahil olmak üzere birçok çalışma yaptı. Bunun yanı sıra düşmanın baskısını azaltacak olan yüzde yüz yerli yapım uçak üretildi” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Dadres önümüzdeki günlerde yerli yapım insansız hava araçlarını (İHA) teslim alacaklarını dile getirerek, “Bu İHA'lar ülkenin savunma gücünü arttırabilir. Bu gelişmeler, en ağır yaptırımla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda ortaya çıkıyor. Düşmanı iyi tanıyoruz ve yeteneklerine göre gerekli teçhizat üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Tuğgeneral Dedres ayrıca, insansız hava araçlarının tümünün yerli imkanlarla üretildiğini aktararak, bunun ülkenin caydırıcılığını arttırabileceğini söyledi.

Öte yandan Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd da törende yaptığı konuşmada, İran Ordusu Hava Kuvvetleri'nin ülkedeki tüm aktif uçaklar için simülatör üretme imkanına sahip olduğunu kaydetti.