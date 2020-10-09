Ünlü yıldız Ronaldo'nun evi soyuldu

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun evine hırsız girdi. Ronaldo’nun evinde çalışan bir hizmetlinin, hırsızlara yardım ettiği belirtiliyor.

Portekiz Milli Takımı ile birlikte kampta olan Ronaldo, polisten gelen telefonla sarsıldı. Dünyaca ünlü futbolcunun Portekiz’deki Madeira Adası’nda bulunan devasa malikanesine hırsız girdiği öğrenildi. Yetkililer, hırsızların Ronaldo’nun evinden imzalı bir forma, nakit para ve maddi değeri çok olmayan bir takım eşyalar alarak kaçtığını açıkladı.

Kaynak: Cumhuriyet