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3 Eki 2020 15:40

İtalyanlar duyurdu! Milan o Türk oyuncunun peşinde

İtalyanlar duyurdu! Milan o Türk oyuncunun peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın peşinde. İtalyan kulübü iddiaya göre genç savunmacı için harekete geçti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rio Ave'yi penaltılarla devirip gruplara kalan Milan, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala defans hattı için harekete geçerken, ilk hedefinin milli futbolcu Ozan Kabak olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre teknik direktör Stefano Pioli'ye son gün hediyesi vermek isteyen Milano ekibinin, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Manchester United'ın sağ beki Diogo Dalot için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

Haberde ayrıca, 20 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun bonservis ve maaş açısından Milan için en uygun aday olduğu belirtildi.

Kaynak: Fanatik

News Code 1889542

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