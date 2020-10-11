  1. Toplum
11 Eki 2020 12:48

Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland'da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre, Tayland'da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un 50 kilometre doğusunda tapınak ziyaretine giden yolcuların bulunduğu bir otobüs ile tren çarpıştı. Chachoengsao eyaletinin Valisi Maitree Tritilanond, kazada en az 20 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığı belirtti.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis otobüste en az 60 yolcunun bulunduğu bilgisini paylaşarak ölü sayısının artabileceğini belirtti.

News Code 1889711

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