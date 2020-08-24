Gürcistan'da minibüs devrildi: 17 ölü

Gürcistan'ın Duşeti belediyesinde bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Duşeti belediyesine bağlı Biso köyü yakınlarında yolcuları taşıyan bir minibüsün 80 metrelik uçuruma devrildiği belirtildi.

Açıklamada, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Gürcü basınının görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak aktardığına göre, yüksek hızda seyreden minibüs içinde kimsenin olmadığı bir otomobile çarparak kontrolden çıktı.

Çoğunluğu kadın olan yolcular arasında bir Kanada vatandaşının da bulunduğu belirtildi. Ancak bu bilgi resmi olarak henüz teyit edilmedi.

Kaynak: Sputnik