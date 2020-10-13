26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir dahil 26 ilde çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine, 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı çıkartılanların arasında 16 pilot, albay ve yarbay rütbesinde bulunan şüpheliler bulunuyor.
Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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