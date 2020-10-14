Türkiye’nin Ayasofya’nın nasıl kullanılacağını belirleme hakkını tanıyoruz

Komsomolskaya Pravda, Sputnik ve Govorit Moskva radyolarına konuşan Lavrov, “Yapının UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak statüsünün kesinlikle göz önünde bulundurulması suretiyle Türkiye’nin ve İstanbul’daki yetkililerin kullanımına ilişkin belli başlı parametreler belirleme hakkını tanıyoruz” dedi.

Türk meslektaşlarının yapıdaki Ortodoks kültürü ile ilgili her şeyin ziyareti, turist ve hacıların erişimine açık olarak kalacağına dair güvence verdiğini belirten Lavrov, “Uygulamada bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz, zira henüz ilgili teknik tedbirler tamamlanmadı” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Sputnik