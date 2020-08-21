  1. Türkiye
21 Ağu 2020 19:22

Ayasofya Camii'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya Camii'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

AA'nın haberine göre, İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.

Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı.

News Code 1888610

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