Aliyev: Azerbaycan ordusu, 8 köyü daha kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev'in paylaşımında, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verildi.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirterek ”İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı" dedi.