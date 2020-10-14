  1. Azerbaycan
14 Eki 2020 16:40

Aliyev: Azerbaycan ordusu, 8 köyü daha kurtardı

Aliyev: Azerbaycan ordusu, 8 köyü daha kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev'in paylaşımında, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verildi.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirterek ”İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı" dedi.

News Code 1889793

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler