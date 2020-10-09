Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı

Türk basınına göre, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları yaklaşık iki haftadır süren çatışmaların ardından ilk kez bir masada buluştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yapılan toplantıda ateşkes koşulları görüşülecek.

Toplantıda Azerbaycan heyetine Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan heyetine ise Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan başkanlık ediyor.

Toplantının başkanlığını ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yapıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Karabağ'daki çatışmalara dair yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:

"Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.

Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız."