Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 'müzakere' şartı

T24'e göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların "akut evresi" bittikten sonra Ermenistan'la barış müzakerelerine dönmeyi kabul edebileceklerini söyledi.

TASS'ın aktardığına göre Rusya devlet televizyonuna konuşan Aliyev, Türkiye'nin arabuluculuk etme hakkı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa ülkesinin Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Uluslararası yasalara göre Azerbayacan'a ait olan ancak etnik Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalarda şu ana kadar 300'den fazla insan hayatını kaybetti.