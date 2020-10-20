  1. Toplum
20 Eki 2020 15:09

Karabağ ile sınırı olan Erdebil eyaletinde İHA düştü

Karabağ ile sınırı olan Erdebil eyaletinde İHA düştü

İran’ın Erdebil eyaleindeki Hüdaaferin ilçesine bağılı Karakoç köyünün tarım arazisinde milliyeti bilinmeyen bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

İran’ın Erdebil eyaleindeki Hüdaaferin ilçesine bağılı Karakoç köyünün tarım arazisinde milliyeti bilinmeyen bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, düşen İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunu araştırmak üzere askeri uzmanların bölgeye gittiğini söyledi.

Emiri Rad, olayda can kaybı yaşanmadığını ve maddi zararın oluşmadığını da sözlerine ekledi.

Dağlık Karabağ’da çatışmanın başlangıcından bu yana, İran topraklarında birkaç İHA düşmüştü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar sağlanan ateşkese rağmen devam ediyor.

News Code 1889908

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