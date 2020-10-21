Bugüne kadar İran topraklarına 50 roket düştü

Doğu Azerbaycan eyaletindeki Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ çatışmasının başlangıcından bu yana bu ilçenin köy ve tarım arazilerine 50 adet roket düştüğünü duyurdu.

Karabağ çatışması sırasında Hüdaaferin ilçesine düşen roketlerin birçok hasara yol açtığını belirten Emiri Rad, “Bu çatışmalarda Hüdaaferin köylerinde 32 hane hasar gördü” dedi.

Emiri Rad ilaveten, tarım arazilerinin bir kısmının yanı sıra sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların araçlarının da hasar gördüğünü söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar sağlanan ateşkese rağmen devam ediyor.